(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2018 Fondi Ue Lezzi Partita cabina di regia con Comuni e Regioni Il ministro del Sud e della Coesione Sociale, Barbara Lezzi, al termine di una riunione a Palazzo Chigi con Regioni e enti locali: "Oggi si è costituita una cabina di regia, ci siamo confrontati su questi temi, sono state fatte delle proposte, che sono in linea con quelle che avevamo presentato noi. Adesso lavoreremo sotto il profilo tecnico per perfezionare gli emendamenti e poi pian piano si terranno negoziati di tipo tecnico e politico. Io vorrei avere il mezzo, e questa cabina lo sarà, per comunicare sia prima che dopo i risultati e secondo me è un grande punto di forza per il Paese. Governo, regioni, enti locali e comunità montane, tutti insieme dobbiamo fare rete". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev