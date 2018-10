(Agenzia Vista) Genova, 04 ottobre 2018 Il sindaco di Genova Marco Bucci è il nuovo commissario per la ricostruzione del ponte Morandi. La decisione è stata presa dopo una telefonata avvenuta in mattinata tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Regione Giovanni Toti. A confermare la notizia è stato lo stesse presidente Giuseppe Conte intervenuto ad Assisi. Tornato a Roma Conte firmerà il decreto che nominerà il commissario straordinario nella figura del sindaco di Genova. Marco Bucci è nato a Genova nel 1959, sposato e con figli, laureato in famacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, si è specializzato negli States, nelle Università di Minnesota e Michigan e all'IMD di Losanna in Svizzera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev