(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2018 Periferie Decaro Anci Confermiamo nostra assenza a incontri istituzionali faremo ricorso Il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, al termine di un incontro a Palazzo Chigi con il ministro per il Sud e la Coesione Sociale, Barbara Lezzi, dedicato alla programmazione 2021-2027 dei fondi Ue: "I comuni hanno apprezzato le nuove norme per la semplificazione nel nuovo regolamento sulle politiche di coesione. Gli assi strategici sono passati da 11 a 5 e con il governo speriamo di gestire meglio le politiche a favore delle città metropolitane, di quelle medie e dei piccoli comuni. Tuttavia chiediamo maggiore flessibilità per gli enti che spendono di più". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev