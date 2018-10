Dl Genova, Bucci: "Vorrei rinunciare al compenso da commissario"

(Agenzia Vista) Liguria, 05 ottobre 2018 "Ho intenzione di rinunciare ai 200 mila euro previsti per l'incarico ma non voglio dirlo pubblicamente perché una volta nella mia carriera volevo fare una rinuncia e alla fine si è scoperto che non si poteva fare. Quindi prima devo capire bene i meccanismi". Così il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione di Ponte Morandi Marco Bucci, questa mattina alla domanda di un giornalista sull'intenzione di rinunciare al compenso previsto l'incarico da commissario, a margine della presentazione dell'amichevole di calcio tra Italia e Ucraina in programma mercoledì 10 ottobre alle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. "L'intenzione c'è, esclusa l'assicurazione ovviamente, ma devo vedere -ha sottolineato il Bucci - come funzionano i meccanismi. Datemi ancora una settimana di tempo e potrò rispondere alla domanda in maniera più precisa" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it