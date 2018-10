(Agenzia Vista) Calabria, 05 ottobre 2018 Diverse zone della Calabria sono state colpite in queste ore da violenti nubifragi. La Protezione civile ha rilevato che su alcune zone della regione, soprattutto sulla provincia di Catanzaro, sono caduti 300 millilitri d'acqua e 370 nell'arco delle 24 ore. A Lamezia Terme una donna di 30 anni e suo figlio di 7 anni sono stati trovati morti ancora disperso l'altro bimbo di 2 anni anni. La madre, originaria di Falerna, si chiamava Stefania Signore. La vettura è stata ritrovata dai soccorritori con le 4 frecce d'emergenza accese, ma all'interno non c'era nessuno. Le previsioni parlano di altri due giorni di nubifragi in tutto il Mezzogiorno, e di un weekend di piogge anche al Centro-nord. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev