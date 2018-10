Salvini: "Juncker e Moscovici hanno rovinato Europa e Italia"

"Juncker e Moscovici hanno rovinato Europa e Italia, non mi preoccupo di loro". L'ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini arrivando all'inaugurazione del Villaggio Coldiretti allestito al Circo Massimo. "L'Europa ha detto sì a manovre economiche che hanno impoverito e precarizzato l'Italia negli ultimi anni", ha detto il ministro dell'Interno: "Quindi - ha aggiunto - non mi alzo la mattina pensando al giudizio che di me, del Governo e dell'Italia hanno persone come Juncker e Moscovici che hanno rovinato l'Europa e il nostro Paese. Quindi dicano quello che credono noi andiamo avanti dritti e sereni".