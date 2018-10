(Agenzia Vista) Catania, 06 ottobre 2018 Una forte scossa di magnitudo 4.6 ha colpito diverse zone del Catanese ed è stata avvertita tra le città di Messina e Ragusa durante la notte. I comuni più colpiti dal sisma sono quelli di Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia. L'ipocentro è localizzato a 9 km di profondità. Notte insonne per molte persone che, prese dal panico, sono scese in strada nella notte Sul posto 7 squadre operative dei Vigili del Fuoco. Circa 50 richieste di intervento per dissesti statici, cornicioni pericolanti e verifiche di stabilità. Fortunatamente i danni sono stati contenuti e limitati a vecchie abitazioni, cornicioni di chiese e muri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it