(Agenzia Vista) Riace (RC), 06 ottobre 2018 Manifestazione Riace, "Lucano non si arresta" il grido si leva dal corteo In migliaia hanno partecipato alla manifestazione in solidarietà a Mimmo Lucano, sindaco di Riace arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e attualmente agli arresti domiciliari. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it