(Agenzia Vista) Riace (RC), 06 ottobre 2018 Manifestazione Riace, Lucano saluta il corteo che passa sotto la sua casa gridando 'Liberta' Migliaia di persone hanno partecipato alla marcia in sostegno del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, dopo gli arresti. La manifestazione è passata sotto casa del sindaco per mostrare la propria solidarietà e Lucano si è affacciato alla finestra per salutare la folla. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it