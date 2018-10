(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2018 Manovra, Gentiloni Governo Rischi per l'economica, da Ue inizio confronto L'ha dichiarato Paolo Gentiloni, ex premier, a margine del convegno sull'Europa organizzato dal Pde di Francesco Rutelli. "E' appena iniziato un confronto con l'Europa ma il punto è che si rischia di compromettere il cammino fatto fin qui dai precedenti governi che non ha risolto i problemi ma ha rimesso in carreggiata l'economia. Insomma rischiano di portarci fuori strada". Così l'ex premier dem ha risposto ai cronisti sullo scontro tra il governo e la commissione Ue sul Def. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev