(Agenzia Vista) Catania, 06 ottobre 2018 E' stata una notte difficile per molte persone nel Catanese, dopo il terremoto di magnitudo 4.8 delle 02.34 che ha avuto che ha avuto come epicentro il paese di Santa Maria di Licodia. La forza del sisma si è avvertita anche nella città di Catania come mostrano le immagini dei lampadari mossi dalla scossa. _Courtesy Instagram aelpoma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it