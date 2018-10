(Agenzia Vista) Catania, 06 ottobre 2018 TGS Terremoto Catania, le immagini dei crolli nel centro città La terra trema nel catanese, i cittadini sono stati colti nella notte da una scossa di magnitudo 4,8, che ha provocato alcuni crolli in centro, trattasi di cornicioni, pezzi di balcone e di intonaco, o muri perimetrali, come mostrato in queste immagini. courtesy_TGS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it