(Agenzia Vista) Potenza, 07 ottobre 2018 Vitalizi, Di Maio :N"on sbloccheremo fondi a Regioni che continueranno a pagarli" "La settimana prossima il Senato abolirà i vitalizi e le Regioni devono mettersi in testa che se non li aboliscono anche loro noi non sbloccheremo i fondi". Queste le parole di Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, intervistato a margine di un incontro per le elezioni regionali in Basilicata. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it