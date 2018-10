Infografica - Jair Bolsonaro ha vinto il primo turno delle presidenziali in Brasile

(Agenzia Vista) Brasile, 08 ottobre 2018 L’uragano Jair Bolsonaro ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile. Il candidato di estrema destra brasiliano ha sfiorato il passaggio al primo turno raggiungendo il 46,03% dei voti. Ora si attende il secondo turno che si disputerà il prossimo 28 ottobre. Lo sfidante di Jair sarà Fernando Haddad del Partito dei lavoratori, che ha raccolto il 29,28% dei consensi. Il nome di Bolsonaro era già diventato famoso quando subì un attentato da parte di uno squilibrato che il 6 settembre lo aveva accoltellato durante un comizio. Le campagne mediatiche intense ma tardive, anche da parte della stampa internazionale, e le mobilitazioni organizzate dalle donne in tutte le città brasiliane non hanno avuto effetto sulla sua affermazione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev