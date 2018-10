(Agenzia Vista) Cagliari, 08 ottobre 2018 Meloni: "Fiera che l'unica legge di iniziativa parlamentare approvata porti il mio nome" "Fiera che l'unica legge di iniziativa parlamentare approvata porti il mio nome". Queste le parole di Giorgia Meloni presidente di Fratelli d'Italia a Cagliari in occasione di un incontro del partito in vista delle regionali 2019 per le quali il partito ha già espresso il nome del candidato.Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev