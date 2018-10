App per raccolta differenziata: Torino lancia "Junker" per smartphone FOCUS

(Agenzia Vista) Piemonte VdA Torino, 09 ottobre 2018 La città di Torino lancia un'app per aiutare i cittadini a riconoscere i prodotti da smaltire e migliorare la raccolta differenziata. Ecco presentata Junker, l'app che si può scaricare sullo smartphone e che riconosce cosa si sta buttando, indicando come e dove buttare il rifiuto. Grazie alla geolocalizzazione, inoltre, si potranno anche segnalare disservizi, strade sporche e luoghi dove sono stati abbandonati rifiuti ingombranti mai raccolti oltre a cestini rotti. L'app funziona per tutti i possessori di smartphone ios e android. Courtesy rete 7