Crollo Ponte Morandi, Segre: "Un simbolo tra quello che è accaduto e che non deve più accadere"

(Agenzia Vista) Liguria, 09 ottobre 2018 "Mi fa paura quando si toglie la storia dall'esame di maturita', come quest'anno, perche' e' un piccolo passo per dimenticare". Lo ha detto Liliana Segre, senatrice a vita, sopravvissuta alla Shoah dopo la reclusione ad Auschwitz, nel suo intervento al Carlo Felice di Genova per l'incontro con le scuole, organizzato dall'Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'eta' contemporanea, per ricordare quando 80 anni fa l'Italia adottava le leggi razziali. Segre, si e' riferita alla decisione del ministero dell'Istruzione di abolire la traccia di storia dalla prova d'italiano all'esame di Stato. "Un libro che consiglio sempre agli insegnanti di far leggere agli alunni e' sempre 1984 di Orwell, dove la storia cambiava a seconda di chi c'era il governo - ha aggiunto - Ecco: la mia grande paura e' che la memoria, con la morte degli ultimi testimoni diretti e con quella dei carnefici, possa diventare una riga in un libro di storia. Lo temo molto: temo che si venga dimenticati e poi negato, o peggio: cancellati. Come il mare quando affonda il barcone, l'acqua si chiude e muoiono le persone" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev