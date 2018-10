Fico arriva alla Commissione Europea per incontrare il Presidente Juncker

(Agenzia Vista) Bruxelles, 09 ottobre 2018 Il Presidente della Camera Roberto Fico sta visitando in questi giorni le istituzione europee per difendere la manovra italiana per la quale è stata già espressa una bocciatura da parte di Bruxelles, che in una nota ha ribadito "seria preoccupazione sul deficit". Il Presidente ha già incontrato ieri il commissario Moscovici mentre oggi vedrà il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev