Manovra, Di Maio: "Non si arretra, io non abbandono gli italiani"

(Agenzia Vista) Accumoli, 09 ottobre 2018 "Nel giro di due giorni sono intervenuti contro questa legge di bilancio chiunque, quindi ora dovrei arretrare e tradire gli italiani perché ci sono due persone in Italia che guadagnano tanto? Non si arretra e io non abbandono gli italiani". Lo ha detto il ministro del Lavoro Luigi Di Maio in visita ad Accumoli. _Courtesy Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev