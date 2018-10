Tria sbotta con Brunetta: "Non...". E Borghi spegne il microfono del ministro

Audizione finita o ennesimo silenzio forzato? Nella sala Mappamondo della Camera l’audizione del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sulla Nota di aggiornamento del Def si sta avviando a conclusione, quando il titolare del Mef inizia l’ennesima, accesa discussione con Renato Brunetta, deputato di Forza Italia. La domanda del forzista è secca e tagliente: «Cosa succederà quando lo spread toccherà 400 punti: rifarà i conti?». Tria si agita e replica: «Devo rispondere su un’ipotesi di uno spread...» e l’audio viene interrotto. A fermare le concitate argomentazioni del ministro, il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, che spegne il microfono, mentre ai cronisti presenti è evidente, dal modo di gesticolare, che i confronto tra i due sta proseguendo. È lo stesso Borghi a gettare poi acqua sul fuoco dell’accaduto, quando si comincia a parlare di ennesimo atto per "silenziare" Tria. Non è infatti difficile associare quando accaduto in commissione alla scena consumatasi al termine del Cdm sulla presentazione del NaDef: la portavoce di Matteo Salvini, Iva Garibaldi, porta via il professore di Tor Vergata, assediato dai giornalisti. «L’audizione era finita - sostiene Borghi su twitter - e Tria stava discutendo con Brunetta che gli diceva delle cose ma l’audizione era finita (basta guardare il video, tutti si erano già alzati) e quindi i microfoni si spengono».

I botta e risposta tra Brunetta e Tria hanno comunque animato tutta l’audizione, compreso quel «al mio amico Brunetta» sfoderato dal ministro a una delle domande accorate del parlamentare azzurro. «Posso dire con la massima stima che il suo discorso è un pò assiomatico perché non parte dall’analisi del Def ma in sostanza dice andiamo verso una crisi finanziaria e nulla si può fare. È evidente che se c’è una crisi finanziaria è un problema, ma non sono d’accordo nel dire che la crisi è prodotta dalla manovra, l’incertezza sui mercati viene dal piano B che il governo ha già smentito». Brunetta non ci sta: «Questo è un ragionamento apodittico». Insomma i due se le suonano di santa ragione, almeno è quello che si dà a vedere durante la diretta web di Montecitorio. L’ex ministro, che ai tempi del dicastero si faceva "consigliare" proprio dal professore di Tor Vergata, alla fine chiosa: «Preferivo il Tria rigoroso. Adesso è il Tria del balcone».

(_Courtesy Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)