(Agenzia Vista) Lione, 09 ottobre 2018 Migranti, Salvini: "Italia non sia più considerata campo profughi" "L'Italia non deve essere più considerata il campo profughi dell'Europa, ci pensino loro altrimenti andremo avanti con accordi bilaterali". Queste le paorle di Matteo Salvini, ministro degli Interni, intervistato a margine del G6 in Francia. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev