Rapina in villa a Lanciano: arrestato in Romania il sesto componente della banda

(Agenzia Vista) Lanciano, 09 ottobre 2018 Dalle attività investigative relative all’efferata rapina in villa subita dai coniugi Martelli di Lanciano in data 23 settembre scorso, coordinate dalla Procura della Repubblica e delegate congiuntamente all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato, sono emersi ulteriori elementi indiziari a carico di un sesto rapinatore (un 34enne rumeno con precedenti per associazione a delinquere e reati contro la persona e il patrimonio), che nel frattempo si era rifugiato in Romania. _Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev