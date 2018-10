Shoah, bagno di folla per Liliana Segre a Genova

(Agenzia Vista) Liguria, 09 ottobre 2018 "Mi fa molta paura che abbiano tolto la storia dall'esame di maturita', perche' non si diventa uomini senza sapere quello che e' successo prima". Cosi' Liliana Segre, senatrice a vita, sopravvissuta alla Shoah, prima di salire sul palcoscenico del teatro Carlo Felice per l'incontro con le scuole della Liguria organizzato dall'Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'eta' contemporanea per ricordare l'80/mo anniversario dell'emanazione delle Leggi razziali. Segre ha commentato il fatto che il ministero dell'Istruzione abbia abolito la traccia storica tra quelle dei temi all'esame di stato. La senatrice ha poi mandato un messaggio ai giovani / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev