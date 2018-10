(Agenzia Vista) Lione, 09 ottobre 2018 Ue, Salvini: "Su migranti stiamo dando esempio, se d'accordo anche su mercati facciamo bingo" "Il nostro approccio sui migranti sta raccogliendo consensi in tutta Europa e non solo, se iniziamo ad andare d'accordo anche sui mercati abbiamo fatto bingo". Queste le paorle di Matteo Salvini, ministro degli Interni, intervistato a margine del G6 in Francia. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev