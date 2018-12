Di Maio fa marcia indietro: "Nessuna tassa per le auto già in circolazione"

“Non esiste nessuna nuova tassa per auto già in circolazione. Chi ha un Euro 3 o qualsiasi altra macchina non pagherà un centesimo in più. Abbiamo pensato una norma per aiutare chi decide di comprare un'auto ibrida, elettrica o a metano. Abbiamo deciso di premiare chi decide di comprare un'auto nuova meno inquinante, dandogli un incentivo fino a 6000 euro. Questa è l'idea della norma pensata dal governo, che disincentiva chi sceglie un'auto più inquinante". Così su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio interviene dopo la bufera sull'ecotassa introdotta con un emendamento nelle legge di bilancio.

"Non vogliamo creare choc al mercato dell'auto, ai costruttori. Questa norma è passata così alla Camera, ma si può migliorare al Senato. Siccome ho ricevuto telefonate da case costruttrici e consumatori li mettiamo attorno ad un tavolo, vogliamo creare una normativa per ridurre l'inquinamento in alcune grandi città". E ancora: "La norma sarà migliorata, noi andiamo avanti sullo stimolo all'acquisto delle auto elettriche e delle auto ibride. Il nostro obiettivo è che tutti si possano convertire il prima possibile alle richieste del mercato, altri si stanno attrezzando", ha aggiunto.

Più netta il sottosegretario al ministero dell'Economia, Laura Castelli, intervenendo in commissione Bilancio della Camera nel corso dei lavori di correzione del ddl bilancio. "La volontà del governo è quella di tenerla. Le persone meno abbienti non sono colpite" assicura. "C'è stato un dibattito mediatico, ma penso che la norma non sia stata letta in maniera approfondita" sottolinea Castelli. l contributo, precisa, ''non colpisce ne' chi ha un'auto vecchia ne' chi acquista un'auto sotto una certa cilindrata. Tra l'altro è nel contratto di governo".

Argomentazioni che non convincono Matteo Salvini. "Tutelare l'ambiente ma senza imporre nuove tasse. Con me, con il sostegno della Lega, non passerà mai" l'ecotassa, ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier al forum dell'Ansa.



(_Courtesy Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)