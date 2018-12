(Agenzia Vista) Napoli, 07 dicembre 2018 Dall'Osso lascia M5S, Fico: "Parlerò con lui, non so cosa sia accaduto" "Non so assolutamente cosa sia successo, ho saputo della sua volontà di uscire dal Movimento. Quando tornerò a Roma parlerò con lui per capire quanto accaduto". Queste le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, intervistato a margine della conferenza a cui ha partecipato all'Istituto Italiano degli Studi Filosofici. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it