Maltempo, Casellati a concerto solidale: "Veneto si sta rialzando con dignità"

(Agenzia Vista) Venezia, 08 dicembre 2018 "Venezia simbolo della cultura, il popolo veneto è in ginocchio solo quando prega, la regione si sta rialzando con dignità. Ho già destinato un contributo come presidente del Senato per contrastare questa emergenza e invito anche le altre istituzioni a fare lo stesso". La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha partecipato al concerto benefico al Teatro La Fenice. Con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e cinque Sindaci dei Comuni del bellunese in rappresentanza dei territori colpiti dal maltempo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev