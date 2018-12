(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2018 Natale, Bussetti: "Rimettere crocifisso in classe, senza tradizioni non siamo nulla" "Rimettere il crocifisso nella classi durante il periodo natalizio. Non bisogna vergognarsi delle tradizioni, perché senza le tradizioni siamo niente". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro dell'Interno, intervenendo alla manifestazione della Lega in piazza del Popolo. fonte Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it