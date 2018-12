(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2018 Salvini: "Chi sbaglia paga, da Genova ad Ancona" "Non servono nuove leggi ma bisogna fa rispettare le leggi che ci sono. In questo Paese chi sbaglia paga, da nord a sud, da Genova ad Ancona". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro dell'Interno, intervenendo alla manifestazione della Lega in piazza del Popolo. fonte Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it