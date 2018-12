(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2018 Salvini cita Martin Luther King: "Per farsi dei nemici basta dire quello che si pensa" "Per farsi dei nemici non serve dichiarare guerre ma basta dire quello che si pensa". Queste le parole di Matteo Salvini durante il suo intervento alla manifestazione della Lega a piazza del Popolo. fonte Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it