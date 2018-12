Tav, Grillo: “Non è questione destra o sinistra o Movimento, ma di visione"

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2018 "Non è questione di destra, sinistra, centro, movimento o non movimento: bisogna sedersi ad un tavolo con ingegneri, architetti, filosofi ed artisti e contaminarsi”. Lo ha detto Beppe Grillo a Roma per partecipare alla presentazione del libro “Palermo Connection” di Petra Reski, alla mostra Più libri, più liberi. _Courtesy Facebook Grillo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev