Tragedia ad Ancona, la Camera osserva un minuto di silenzio

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2018 L'aula della Camera, riunita per l'esame della manovra, si è raccolta in un minuto di silenzio per la tragedia di questa notte a Corinaldo, in provincia di Ancona, dove hanno perso la vita 6 persone. _Courtesy CameraWebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it