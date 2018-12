(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2018 'Un Capitano' il coro al corteo dei deputati leghisti dopo la manifestazione in piazza a Roma I deputati della Lega si sono mossi in corte, dietro lo striscione con scritto "E' finita la pacchia", al termine della manifestazione del partito a piazza del Popolo. I deputati hanno attraversato via del Corso intonando il coro "Un capitato, c'è solo un capitano". fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it