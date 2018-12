Gilet gialli, Macron: "Rabbia legittima ma violenza inaccettabile"

(Agenzia Vista) Parigi, 10 dicembre 2018 “Nessuna rabbia giustifica le aggressioni ai poliziotti, gli assalti ai negozi e i danni agli edifici pubblici. Quando si scatena la violenza, non c'è più libertà. D'ora in poi la pace e l'ordine repubblicano devono regnare”. Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron in un videomessaggio per la nazione. _Courtesy Facebook/Emmanuel Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev