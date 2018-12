Conte: ''Manovra farà crescere l'Italia''

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2018 Conte Manovra fara crescere l Italia Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante le comunicazioni in aula alla Camera in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre: "Con le elezioni del 4 marzo i cittadini hanno espresso un'esigenza, quella di arrestare l'impoverimento dovuto al ciclo avverso della lunga crisi economica e per contrastare i fenomeni negativi di un processo di globalizzazione che ha visto penalizzate ampie fasce di popolazione. Abbiamo individuato responsabilmente le misure concrete per invertire con decisione questa tendenza" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev