Corte Ue: "Acquisti titoli di stato non violano mandato Bce"

(Agenzia Vista) Lussemburgo, 11 dicembre 2018 La Corte di Giustizia Ue ha stabilito che "il programma PSPP della Bce sull'acquisto di titoli del debito pubblico sui mercati secondari non viola il diritto dell'Unione". L'acquisto dei bond tramite il Quantitative easing, adottato dalla Banca Centrale Europea, non viola quindi il divieto di finanziamento monetario. Contro tale strumento avevano presentato ricorso diversi soggetti privati in Germania. _Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev