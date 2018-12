Delocalizzazione Hag e Splendid, Tajani: "Cercherò di convincere proprietà a cambiare idea"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 11 dicembre 2018 "Qui non si parla di un’azienda in crisi ma di una che produce ed è attiva. Quindi non si capisce perché si voglia trasferire l’impianto. Abbiamo parlato con lavoratori e mi metterò in contatto con la multinazionale proprietaria della Splendid per farci spiegare le ragioni di questa decisione e cercherò di convincere la proprietà a cambiare idea.” Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, dopo aver incontrato una delegazione di lavoratori del caffè Hag e Splendid della sede di Andezeno che da Gennaio verrà chiusa per spostare la produzione in altri paesi europei lasciando 57 persone a casa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev