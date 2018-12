(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2018 Giovani, Giorgetti, Stato deve dare la possibilita' ai ragazzi di restare in Italia "Ai giovani serve ambiente favorevole per diventare adulti. Lo Stato deve garantire un sistema d'istruzione e di avviamento al lavoro, per evitare che i ragazzi prendano la strada delle nuove migrazioni e portino ricchezza all'estero." Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine dell'evento "Il divario generazionale. Un patto per l'occupazione dei giovani" organizzato dalla Luiss e dalla Fondazione Bruno Visentini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it