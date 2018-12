In fiamme un impianto di rifiuti sulla Salaria, la colonna di fumo vista dall'alto

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2018 I Vigili del fuoco sono impegnati dalle 4:27 del mattino per spegnere un grosso incendio nello stabilimento adibito al trattamento di rifiuti in via Salaria 907. Nell' intervento in corso, sono cinque le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento. _Courtesy Vigilfuoco.tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev