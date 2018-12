L'impressionante nube nera ripresa dalle case

La nube nera del grosso incendio che si è esteso nello stabilimento adibito al trattamento di rifiuti in via Salaria 907. I Vigili del fuoco sono impegnati dalle 4:27 del mattino per spegnere. Nell'intervento in corso, sono cinque le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento (Courtesy Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).