Emergenza rifiuti, la Raggi: "Le altre regioni ci aiutino"

Appello del sindaco di Roma, Virginia Raggi, "a tutte le città del Lazio e le altre regioni per collaborare in questo momento soprattutto alla vigilia di Natale per risolvere temporaneamente e nel minor tempo possibile questa situazione" dei rifiuti. Lo ha detto a proposito dell'incendio in corso da questa notte nell'impianto Tmb sulla via Salaria, parlandone a margine dell'abbattimento di un manufatto abusivo sulla spiaggia di Ostia, in prossimità del "canale dei pescatori" (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).