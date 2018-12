Manovra, Conte: ''Non andrò a Bruxelles con il libro dei sogni''

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2018 Conte Non andro a Bruxelles con il libro dei sogni Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante le comunicazioni in aula alla Camera in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre: "Domani non andrò a Bruxelles con un libro dei sogni ma presenterò uno spettro completo del programma riformatore dell'esecutivo e mi confronterò sui numeri" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev