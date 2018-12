(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2018 Manovra Conte Superare rigorismo miope Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante le comunicazioni in aula alla Camera in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre: "Occorre superare un rigorismo miope che pretende di combattere l'instabilità con misure che invece finiscono per favorirla". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev