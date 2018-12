Migranti, Conte: ''Fragilità Libia puo portare ad aumento flussi''

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2018 Migranti Conte Fragilita Libia puo portare ad aumento flussi Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante le comunicazioni in aula alla Camera in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre: "La riduzione degli sbarchi nel Mediterraneo centrale è un risultato da preservare ma anche da non sopravvalutare. Vanno tenute bene a mente sia la dinamica dei vasi comunicanti - che ora vede prevalere la rotta del Mediterraneo centrale ma domani chissà - sia la fragilità della situazione libica e i complessi assetti dei Paesi limitrofi che possono riportare a un aumento del flusso migratorio" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev