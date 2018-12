Attentato a Strasburgo, mercatino di Natale chiuso e Polizia per le strade

(Agenzia Vista) Strasburgo, 12 dicembre 2018 Le immagini del mercatino di Natale di Strasburgo il giorno dopo l’attentato. I baracchini sono chiusi per ordine di Christophe Castaner, il ministro dell’interno, e la Polizia presidia le strade. L’attentatore, il 29enne Cherif C., che ieri sera ha sparato nel centro della città francese uccidendo 3 persone e provocando una dozzina di feriti, sarebbe ancora in fuga. 350 gli agenti delle forze dell’ordine impiegati nella caccia all’uomo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev