(Agenzia Vista) Strasburgo, 12 dicembre 2018 Negozi chiusi e strade semideserte a Strasburgo la mattina dopo l'attentato in cui 3 persone hanno perso la vita e 13 sono rimaste ferite. Il 29enne Cherif C., che ieri ha aperto il fuoco sulla folla, sembrerebbe ancora in fuga e 350 agenti delle forze dell'ordine sono impegnate nella ricerca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev