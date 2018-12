Il corteo per ricordare la strage di piazza Fontana a Milano, Fico e Sala in prima fila

(Agenzia Vista) Milano, 12 dicembre 2018 Si è svolta oggi la manifestazione in ricordo della strage di piazza Fontana, che il 12 dicembre del 1969 causò 17 morti e 88 feriti all'interno della Banca Nazionale dell'agricoltura. Una bomba che, di fatto, diede il via alla strategia della tensione e agli anni di piombo. Il sindaco di Milano Beppe Sala e il presidente della Camera Roberto Fico hanno sfilato in prima fila Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it