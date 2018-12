Manovra, cosa rischia l'Italia con Bruxelles

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2018 Deficit giù dal 2,4 al 2,04%. Questa la proposta italiana per scongiurare la procedura di infrazione portata in Europa dal premier Conte per presentare la Manovra alla luce delle obiezioni sollevate dalla Commissione europea che aveva giudicato come "irricevibili" le misure contenute nella proposta di legge di bilancio 2019. In origine nella Nota di Aggiornamento al DEF approvata a fine settembre si parlava di un deficit tra debito e Pil al 2,4% per il trienno 2019-2021. La manovra che è stata poi presentata a Bruxelles prevedeva invece un deficit al 2,4% nel 2019, al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021 / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev