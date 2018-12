Brexit, Tusk: "No a rinegoziazioni e stretto partenariato in futuro"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 14 dicembre 2018 "Tenendo a mente il nostro pieno rispetto per il processo parlamentare del Regno Unito, abbiamo accordato che, primo, il Consiglio Ue riconferma le proprie conclusioni del 25 Novembre 2018 in cui si approvano l'accordo di recesso e la dichiarazione politica. L'Ue sostiene questo accordo e intende procedere con la sua certificazione, non è aperto a rinegoziazioni. Secondo, il Consiglio europeo ripete l'intenzione di stabilire un partenariato più stretto possibile in futuro.” Così il Presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, durante la conferenza al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. _Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev