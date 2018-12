Migranti, Trump: "Democratici ipocriti, sempre sostenuti muri ai confini"

(Agenzia Vista) Washington, 14 dicembre 2018 "I Democratici sono assolutamente degli ipocriti, hanno sempre supportato muri e barriere e sicurezza dei confini di ogni tipo. Li hanno sempre supportati ma adesso non li vogliono fare per me. Devono mettere le persone prima della politica. Ci serve un muro, abbiamo bisogno di sicurezza ai confini, qualsiasi cosa serva per ottenerla io la farò. Mi sono impegnato per questo molto tempo fa e mi impegnerò sempre. Abbiamo davvero fatto un lavoro fantastico con quello che avevamo. Potremmo fare un lavoro quasi perfetto se avessimo una sicurezza ai confini appropriata e lo faremo per gli Americani. Grazie.” Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un videomessaggio. _Courtesy YouTube/TheWhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev